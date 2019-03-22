Российская биатлонистка Маргарита Васильева будет дисквалифицирована за пропуск трех допинг-тестов за год, апелляция спортсменки была отклонена. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом дела.

По информации ТАСС, в среду, 20 марта, эксперт Независимого агентства антидопингового тестирования (ITA), который занимался административным пересмотром дела, уведомил Васильеву, что ее причины не считают уважительными, и пропуск допинг-теста из-за смены часовых поясов при перелете в Канаду засчитан.

Теперь дело Васильевой будет передано в IBU, и федерация уже вынесет наказание спортсменке за нарушение допинговых правил.

Напомним, скандал с допинг-тестами Маргариты Васильевой разгорелся прямо перед чемпионатом мира в Эстерсунде: в конце февраля стало известно, что за 12 месяцев она по неуважительным причинам пропустила три допинг-теста. Дисквалификация Васильевой может составлять от 1 до 2 лет.