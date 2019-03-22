Российская фигуристка и чемпионка Олимпийских игр Сочи Аделина Сотникова прокомментировала итоги чемпионата мира в японской Сайтаме. Об этом Сотникова написала в своем «Инстаграме».

В сторис фигуристка выложила итоговую таблицу результатов в женском одиночном катании с баллами, подписав её следующим образом: «И хочется сказать так: мужики, учитесь, как нужно бороться! Просто сегодня было что-то невероятное. Девочки, вы богини!». На следующем снимке Сотникова уточнила, каких мужчин имеет в виду: «Мужики в фигурном катании. А то подумаете сейчас не так».

Напомним, чемпионкой мира стала Алина Загитова, Евгения Медведева завоевала бронзовую награду, получив перед прокатом травму бедра. В короткой программе у мужчин россияне выступили неудачно: из троих в десятку попал только Михаил Коляда.