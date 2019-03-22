На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам стартовали четвертьфинальные забеги в дисциплине «Спринт» у женщин.

Натальи Непряевой и Юлии Белоруковой удалось преодолеть квалификационный барьер. Мария Истомина и Анастасия Седова не смогли пробиться в четвертьфинал. Напомним, Наталья Непряева занимает второе место в общем зачете Кубка мира.

Дистанцию участницы бегут свободным стилем.

В 20:48 стартуют финальные забеги у мужчин. От России будут участвовать Александр Большунов, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко и Денис Спицов. Большунов ведет борьбу с норвежцем Йоханнесом Клэбо за Кубок мира: сейчас он второй в общем зачете.

В субботу, 23 марта, на Кубке мира пройдут марафоны классическим стилем, а в воскресенье, 24 марта, спортсмены пробегут гонку преследования свободным стилем.