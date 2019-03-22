В норвежском Холменколлене на Кубке мира по биатлону завершилась мужская спринтерская гонка. Золото взял хозяин трассы Йоханнес Бё, текущий обладатель «Большого хрустального глобуса». Второе место занял итальянец Лукас Хофер, бронза у француза Кентена Фийона-Майе.

Россияне выступили в гонке неудачно. Лучшим из представителей нашей сборной стал Александр Логинов, у него девятое место и один промах на лёжке. Матвей Елисеев — 18-й, допустивший два промаха на стойке. Евгений Гараничев стал 28-м, проиграв лидеру полторы минуты, Дмитрий Малышко допустил по промаху на каждом из огневых рубежей и стал 45-м.

Александр Поварницын показал 70-е время, Эдуард Латыпов стал 74-м, Антон Бабиков приехал к финишу 89-м, а Никита Поршнев — 94-м. Всего четыре россиянина смогли квалифицироваться в пасьют: Логинов, Елисеев, Гараничев и Малышко.

Завтра, 23 марта, на Кубке мира пройдут две гонки преследования.