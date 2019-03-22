На заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке стартовали финальные забеги у мужчин в спринтерской дисциплине.

Россию в четвертьфинале спринтов представляют четыре спортсмена: Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Андрей Ларьков. Ранее был заявлен также и Евгений Белов, однако он не примет участие в гонках: сначала его багаж потеряли в аэропорту, а затем он приболел ОРВИ.

Александр Большунов сейчас занимает второе место в общем зачете Кубка мира. От лидера норвежца Йоханнеса Клэбо он отстает на 14 баллов и может ликвидировать разрыв за два заключительных соревновательных дня.

Завтра, 23 марта, на КМ пройдут два марафона классическим стилем, а в воскресенье, 22 марта, спортсмены пробегут гонку преследования коньковым стилем.