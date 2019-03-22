Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что будет делать по окончании соревновательного сезона и как она собирается отдыхать после такого трудного года. Слова спортсменки приводит агентство Р-Спорт.

Как заявила Медведева, запланированного отпуска в межсезонье у нее нет, фигуристке предстоит очень много работы в ледовых шоу: в Японии, Канаде и Корее. «Насчет отдыха я совсем не уверена, нужно время, чтобы восстановиться. Может быть, между турами», — заявила фигуристка. Также Медведева отметила, что работа в шоу будет для нее отдыхом в моральном плане.

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль, пропустив вперед представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Алину Загитову.