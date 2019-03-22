Российская экс-фигуристка Мария Бутырская прокомментировала итоги чемпионата мира и сделала вывод, кто сильнее в нынешнем сезоне — Евгения Медведева или Елизавета Туктамышева. Слова Бутырской приводит портал Чемпионат.com.

Бутырская заявила, что не отказывается от своих слов после бронзы Медведевой и считает, что на чемпионат мира должна была отправится Туктамышева: «Никто не говорит, что Женя не может бороться. Просто из них двоих более сильная – Лиза». Также Бутырская отметила, что Туктамышева пахала весь сезон, но болезнь разрушила все. «Но Женя справилась с давлением и с ответственностью. Я и раньше говорила, что Женю не нужно списывать со счетов», — заключила Бутырская, добавив, что для более высоких результатов Медведевой не хватает сложности программ.

Напомним, Медведева отправилась на чемпионат мира по фигурному катанию благодаря выигранному отбору на Кубке России, Туктамышева заняла второе место и стала запасной в сборной России.