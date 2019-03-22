Российские лыжницы Наталья Непряева и Юлия Белорукова не смогли квалифицироваться в полуфинал спринтерской гонки на этапе Кубка мира в канадском Квебеке.

Непряева принимала участие во втором четвертьфинальном забеге, заняла четвертое место и показала результат 3:51,95. Этого не хватило, чтобы квалифицироваться как «лаки-лузеру». Белорукова бежала в заключительной шестерке и заняла последнее место с результатом в 4:14,22, поскольку упала по ходу гонки.

Первый забег, выигранный Йонной Сундлинг вышел самым стремительным: из него квалифицировалось сразу четыре спортсменки: сама Сундлинг, Ингрид Остберг, Джессика Диггинс и Астрид Якобсен. Тереза Йохауг стала пятой и, несмотря на хорошее время, выбыла из борьбы.

Сейчас в Квебеке проходят четвертьфинальные забеги у мужчин.