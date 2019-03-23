На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме сегодня, 23 марта, состоятся последние обязательные прокаты. Произвольную программу покажут мужчины-одиночники, а также танцевальные пары.

Соревнования в танцах на льду начнутся в 6:30 по московскому времени. Россию в этом виде программы представляют дуэты Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Александра Степанова/Иван Букин. После ритмического танца обе пары в тройке лидеров: Синицина и Кацалапов занимают второе место, Степанова/Букин — третье. Лидируют в таблице действующие чемпионы мира Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Россияне-одиночники плохо выступили в короткой программе и вряд ли поборются за медали ЧМ. Произвольная программа у мужчин стартует в 11:30 по мск. Михаил Коляда после короткой программы занимает 10-е место, Андрей Лазукин 11-е, Александр Самарин показал 20-й результат. В тройке лидеров находятся два американца Нейтан Чен и Джейсон Браун, а также японец Юдзуру Ханю.

Ранее комплекты наград на чемпионате мира разыграли женщины и спортивные пары.