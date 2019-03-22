Российские лыжники Александр Большунов и Андрей Мельниченко пробились в полуфинал мужского спринта на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке.

Большунов занял третье место в первом четвертьфинальном забеге, показав результат 3:19,24. Это позволило ему квалифицироваться как «лаки-лузеру», поскольку забег был сильнейшим. Мельниченко выиграл свой четвертьфинал, его время — 3:26,29.

Андрей Ларьков в своем забеге стал всего лишь пятым, показав время 3:26:32. Денис Спицов из-за столкновения с французским лыжником на дистанции был отброшен на последнее место своего забега.

Мельниченко и Большунов будут участвовать в разных полуфиналах.

Ранее в женской спринтерской гонке прекратили борьбу россиянки Юлия Белорукова и Наталья Непряева.