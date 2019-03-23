На заключительном этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Холменколлене пройдут две гонки преследования.

Старт женской гонки намечен на 17:00 по московскому времени. Из россиянок на старт пасьюта выйдут Екатерина Юрлова-Перхт (14-я), Светлана Миронова (15-я), Лариса Куклина (22-я), Виктория Сливко (24-я), Ульяна Кайшева (50-я) и Анастасия Морозова (60-я).

Из мужской российской сборной в гонке преследования примут участие Александр Логинов (9-й результат в спринте), Матвей Елисеев (18-й), Евгений Гараничев (28-й) и Дмитрий Малышко (45-й). Мужской пасьют начнется в 19:15 по московскому времени.

В воскресенье на Кубке мира состоятся последние гонки сезона: биатлонисты пробегут масс-старты.