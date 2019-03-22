Президент России Владимир Путин поздравил фигуристку Алину Загитову с победой на чемпионате мира в японской Сайтаме. Слова Путина цитирует Kremlin.ru.

Путин назвал победу Загитовой ярким успехом и сказал, что россиянка выиграла красиво, технично и уверенно: «Откатали всю программу на одном дыхании, покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны».

В конце обращения президент России заявил, что фигуристке по плечу самые сложные и амбициозные цели, а также пожелал Загитовой удачи, благополучия и покорения новых вершин.

Напомним, Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира, показав в Сайтаме результат в 237,50 балла. Ранее в прошлом сезоне ей покорились Олимпийские игры, финал Гран-при и Чемпионат Европы.