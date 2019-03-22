Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в канадском Квебеке.

Результат Большунова — 3:23,71. Первым в забеге стал норвежец Йоханнес Клэбо, он опередил россиянина почти на две секунды. Вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино, а третьим стал еще один представитель Норвегии Синдре Бьорнестад Скар.

Россияне Денис Спицов и Андрей Ларьков выбыли из борьбы за призы в четвертьфинале, Андрей Мельниченко покинул гонку после полуфинального забега. Еще один заявленный Россиянин Евгений Белов не стартовал из-за плохого самочувствия.

Клэбо снова оторвался от Большунова в общем зачете Кубка мира, однако для того, чтобы сократить разрыв, у россиянина есть ещё две гонки: классический марафон и гонка преследования свободным стилем.