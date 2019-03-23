Петербургский футбольный клуб «Зенит» встретится в рамках товарищеского матча с венской «Аустрией». Игра пройдет на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге.

Начало матча в 18:00 по московскому времени. Прямая трансляция игры будет доступна на официальном сайте клуба.

Участие в матче примут игроки, не вызванные в свои национальные сборные, поскольку во всех чемпионатах сейчас международный перерыв.

Ранее «Зенит» играл с «Аустрией» три раза. Дважды клубы встречались в рамках группового этапа Лиги Чемпионов в 2013 году. Матч на Петровском завершился со счётом 0:0, а в Вене «сине-бело-голубые» уступили австрийцам 4:1. Тогда «Зенит» не смог выйти из группы и квалифицировался в плей-офф Лиги Европы.

Ещё один матч команды провели в Фёклабрукке в 2017 года: та товарищеская встреча завершилась победой «Зенита».