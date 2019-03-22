В мартовскую пятницу произошло очень много спортивных событий, некоторые из них даже вошли в историю Предлагаем вам дайджест главных спортивных новостей за 22 марта от Nevasport.

Загитова выиграла чемпионат мира, Турсынбаева — вторая, Медведева — третья

Россиянка Алина Загитова безупречно откатала свою произвольную программу и выиграла чемпионат мира в японской Сайтаме. От второго места Загитова оторвалась почти на 15 баллов. Еще одна россиянка Евгения Медведева исполнила произвольную с одной помаркой на акселе и завоевала бронзу, Софья Самодурова показала 8-й результат. Стоит отметить, что серебряный призер ЧМ Элизабет Турсынбаева выполнила чистый четверной сальхов и стала первой фигуристкой, кому покорился четверной прыжок во взрослом женском катании.

Большунов стал четвертым в спринте на КМ, Клэбо — первый

Российский лыжник Александр Большунов продолжает борьбу с Йоханнесом Клэбо в зачете Кубка мира. Сегодня, 22 марта, в Квебеке состоялись спринтерские гонки свободным стилем. Большунову удалось пройти в финальный забег, где он занял четвертое место. Клэбо выиграл гонку и немного оторвался от россиянина в тотале, однако в субботу и воскресенье в Канаде пройдут ещё две заключительных гонки: классический марафон и пасьют свободным стилем.

Бё выиграл спринт в Холменколлене, Логинов — девятый

В норвежском Холменколлене на этапе Кубка мира по прошла мужская спринтерская гонка. Победителем стал Йоханнес Бё, он же завоевал «Малый хрустальный глобус» в спринтерском зачете. Россияне выступили в гонке неудачно: всего четверо биатлонистов из восьми отобрались в гонку преследования. Александр Логинов показал лучший результат сборной — у него 9-е место, Матвей Елисеев — 18-й, Евгений Гараничев — 28-й, Дмитрий Малышко — 45-й. Стоит отметить, что временами в гонке возникал очень плотный туман.

Синицина/Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на ЧМ, Степанова/Букин — третьи

На чемпионате мира в Сайтаме свои ритмические танцы показали российские дуэты: Никита Кацалапов и Виктория Синицина, а также Иван Букин и Александра Степанова. Обе пары откатали свои программы без помарок и занимают в таблице второе и третье место соответственно перед произвольными прокатами. Лидерами соревнований танцевальных пар значатся французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон: в коротком танце они обновили собственный мировой рекорд.

Допинг-объяснения биатлонистки Васильевой отклонили

Агентство ТАСС сообщило, что биатлонистка Маргарита Васильева не смогла достаточно обосновать третий пропуск допинг-теста за год, поэтому её дело из Независимого агентства антидопингового тестирования передали в Международный союз биатлонистов. Именно IBU теперь решит, как наказать спортсменку: дисквалификация Васильевой грозит от 1 до 2 лет.