Российский биатлонист Александр Логинов ответил на вопросы норвежских журналистов о своей допинговой дисквалификации. Слова спортсмена цитирует портал телеканала NRK.

«Если бы был виновен, никогда бы не вернулся в биатлон», — заявил Логинов, добавив, что он не настолько глуп. Также биатлонист сказал, что сделал много ошибок в жизни, однако не в спорте. «Когда дело доходит до спорта… я не совершал ошибок в биатлоне и не собираюсь их допускать в будущем», — заключил Логинов.

Напомним, Александр Логинов был дисквалифицирован в 2015 году за наличие в допинг-пробе эритропоэтина. Она была взята в ноябре 2013 года, отстранение биатлониста завершилось в ноябре 2016, после чего он снова начал принимать участие в гонках.