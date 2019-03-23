Петербургский волейбольный клуб «Зенит» встретится на выезде с «Енисеем» в рамках матча 26 тура Суперлиги чемпионата России. Встреча начнется в 13:00 по московскому времени и пройдет на арене в Красноярске.

После 25 туров петербургский «Зенит» занимает третье место. В активе «сине-бело-голубых» 56 очков, 19 раз «зенитовцы» побеждали, 6 раз проигрывали. «Енисей» расположился на 10 строчке: восемь раз красноярцы в этом сезоне выигрывали, 17 матчей завершились поражением «Енисея».

Предыдущий матч «Зенита» с «Енисеем» прошел на «Сибур-Арене» и завершился победой подопечных Александра Климкина со счетом 3:0.

Ранее «Зенит» вылетел из волейбольной Лиги Чемпионов, проиграв в золотом сете польской «Скре» из города Белхатув. Первый матч завершился со счетом 3:1 в пользу поляков, во втором матче «зенитовцы» выиграли 3:1, однако в дополнительном сете уступили «Скре».