На заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке пройдут две гонки с общего старта. Лыжники побегут дистанцию классическим стилем.

Дистанция у женщин — 10 километров. Начало гонки в 16:15 по московскому времени. Ожидается, что в гонке примут участие Наталья Непряева, которая идет второй в общем зачете Кубка мира после норвежки Остберг, Юлия Белорукова, Анастасия Седова.

Мужчины пробегут на 5 километров больше. Старт 15-километровой гонки назначен на 18:00 по московскому времени. Фаворитом гонки является Александр Большунов, который борется за лидерство в общем зачете с норвежцем Йоханнесом Клэбо. Сейчас разрыв в тотале составляет 24 очка.

Накануне Александр Большунов занял четвертое место в спринте, уступив медаль норвежцу Синдре Скару после фото-финиша. Клэбо эту гонку выиграл.