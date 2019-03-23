На чемпионате мира по фигурному катанию, который продолжается в японской Сайтаме, разыгрываются награды в танцах на льду. За Россию выступают два дуэта — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин.

Российские спортсмены борются за самые высокие места: после ритмического танца Синицина и Кацалапов располагаются на втором месте, Степанова и Букин — на третьем. Российские пары уступают только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, которые являются фаворитами турнира и главными претендентами на победу.

Прямую трансляцию произвольного танца можно посмотреть здесь:

Оба российских дуэта будут выступать в заключительной, сильнейшей разминке.

Напомним, также сегодня, 23 марта, будет разыгран и последний комплект наград — среди представителей мужского одиночного катания. Спортсмены выйдут на лёд в 11:30 по московскому времени. Сборную России представляют три спортсмена — Михаил Коляда, Андрей Лазукин и Александр Самарин, однако по итогам короткой программы они занимают невысокие места: десятое, одиннадцатое и двадцатое соответственно.