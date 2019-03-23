Российская фигуристка Станислава Константинова начала разучивать тройной аксель.

Фигуристка опубликовала у себя в «Инстаграм»-сториз видео, где она исполняет прыжок на «удочке».

Напомним, Константинова тренируется в Академии фигурного катания Санкт-Петербурга в одной группе с Михаилом Колядой, их тренером является Валентина Чеботарёва. В текущем сезоне Станислава успешно выступила на чемпионате России, где стала лучшей среди взрослых спортсменок, уступив лишь юниоркам из группы Этери Тутберидзе — Анне Щербаковой, Александре Трусовой и Алёне Косторной.

Затем спортсменка отправилась на чемпионат Европы, где показала недостаточно стабильное катание и не смогла побороться за призовые места. Константинова осталась четвёртой и «выпала» из состава сборной на чемпионат мира. Спортсменка имела возможность побороться за путёвку в японскую Сайтаму на финале Кубка России, который состоялся в Великом Новгороде. Однако и там Константинова выступила неудачно, а за место в сборной сразились две спортсменки — Елизавета Туктамышева и Евгения Медведева. Победу одержала Медведева, которая отправилась на чемпионат мира и заняла там третье место.