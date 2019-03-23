Российский биатлонист Антон Бабиков прокомментировал своё выступление в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира, который проходит в норвежском Холменколлене. Спортсмен выступил неудачно: занял 89-е место и не попал в гонку преследования.

«Когда пошли разговоры о том, что гонку могут отменить, я этого на самом деле и хотел», — сказал Бабиков после финиша и объяснил, что это дало бы ему ещё один день, чтобы восстановиться и отойти от гор.

Спортсмен отметил, что в текущем сезоне уже несколько раз столкнулся с ситуацией, когда после гор не мог сразу начать хорошо бегать.

Также Бабиков обратил внимание на сложные погодные условия, из-за которых приходилось стрелять практически вслепую. «Я лежа стрелял в районе минуты, вообще ничего не видел, не знал, куда я стрелял», — сказал биатлонист.

Напомним, победу в спринте одержал норвежец Йоханнес Бё, он первым начнёт гонку преследования, которая состоится 23 марта в 19:15 по московскому времени.