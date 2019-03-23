Тренер дистанционной сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал результаты спринтерской гонки свободным стилем, которая состоялась в канадском Квебеке на заключительном этапе Кубка мира.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клэбо, россиянин Александр Большунов занял четвёртое место.

«В течение всего дня я был впечатлен Большуновым», сказал Носсум, слова которого приводит NRK. Тренер добавил, что для общего зачёта было необходимо, чтобы между россиянином и Клэбо оказались двое спортсменов.

Носсум отметил, что впереди ещё две важные гонки, в которых норвежские лыжники будут помогать Клэбо набрать как можно больше очков для общего зачета. Напомним, на данный момент отрыв норвежца от Большунова составляет 24 очка.

Сегодня, 23 марта, в Квебеке состоится классический масс-старт на 15 км.