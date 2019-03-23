Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» со счётом 4-1, выйдя в финал конференции Востока, где сыграет с «Авангардом». В пятом матче противостояния с уральским клубом «Салават» забил четыре шайбы своему сопернику благодаря голам Теэму Хартикайнена, Владимира Ткачёва, Линуса Умарка и Йоонаса Кемппайнена.

Хоккейный корреспондент Ульяна Тригубчак – бывшая участница группы поддержки уфимского клуба, обещала сделать откровенную фотосессию, если команда Николая Цулыгина пройдет в финал Восточной конференции. «Салават» условие выполнил.

«Ам-ам-ам, следующий! Всех — с победой над лидером Восточной конференции! Расслабляться нельзя, финальные игры впереди. Ну а мне пора выполнять обещание и фоткаться без одежды», — написала в своём инстаграме Тригубчак после прохода «Салавата».

«Ждём тебя топлес», — написал комментарий капитан «Салават Юлаева Григорий Панин.

Первые серии «Салавата Юлаева» и «Авангарда» состоятся 29 и 31 марта в Балашихе, затем команды переедут в Уфу.