Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал итоги чемпионата мира, на котором его подопечная завоевала бронзовую медаль.

Орсер заявил, что в эмоциональном плане сезон для Медведевой был похож на американские горки. При этом специалист уверен, что так и должно быть — по его мнению, после кардинальных перемен, которые произошли в карьере Евгении, надо 18 месяцев для того, чтобы полностью войти в новым режим работы. «Пока у нас было только 10 месяцев, поэтому лучшее еще впереди», — подчеркнул тренер.

Напомним, Медведева стала третьей, уступив двум воспитанницам Этери Тутберидзе — россиянке Алине Загитовой и представительнице Казахстана Элизабет Турсынбаевой, которая исполнила четверной сальхов в произвольной программе. Турсынбаева присоединилась к группе Тутберидзе после предыдущего сезона — до этого спортсменка работала под руководством Орсера.

Медведева смогла попасть на чемпионат мира благодаря победе в финале Кубка России.