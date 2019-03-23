Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю провёл заключительную тренировку на чемпионате мира, который проходит в японской Сайтаме. Спортсмен трижды упал с четверных прыжков.

Ханю не смог приземлить один из четверных сальховов и два риттбергера. При этом удачно выполненных квадов тоже оказалось достаточно — шесть тулупов, шесть сальховов и шесть риттбергеров. На одном из риттбергеров японец сделал «бабочку» — прыжок в один оборот.

Также тренировку провёл и лидер соревнований американец Нейтан Чен, который без проблем исполнил одиннадцать четверных прыжков и не допустил ни одного падения.

Напомним, произвольная программа мужчин на чемпионате мира состоится сегодня, 23 марта, и начнётся в 11:30 по московскому времени. Нейтан Чен идёт на первом месте благодаря чистому исполнению короткой программы. На втором месте располагается американец Джейсон Браун, на третьем — Юдзуру Ханю. Японец сделал «бабочку» на сальхове, поэтому не смог оказаться на первой строчке.