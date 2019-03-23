На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме проходит произвольный танец. Российские спортсмены Александра Степанова и Иван Букин выступили в заключительной, сильнейшей разминке.

Степанова и Букин занимали третье место после ритмического танца, уступая французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также россиянам Виктории Синициной и Никите Кацалапову.

В произвольном танце фигуристы также выступили не менее успешно: спортсмены получили четвертые уровни за все элементы — поддержки, вращения и твиззлы. Однако судьи поставили им меньше надбавок, чем американцам Мэдиссон Хаббл и Закари Донохью. Несмотря на то, что россияне набрали свои лучшие баллы в сезоне, они заняли текущее второе место.

Следующими на лёд выйдут Синицина/Кацалапов, закрывать соревнования будут Пападакин/Сизерон.

Напомним, также сегодня, 23 марта, будет разыгран и последний комплект наград — среди представителей мужского одиночного катания. Спортсмены выйдут на лёд в 11:30 по московскому времени. Сборную России представляют три спортсмена — Михаил Коляда, Андрей Лазукин и Александр Самарин, однако по итогам короткой программы они занимают невысокие места: десятое, одиннадцатое и двадцатое соответственно.