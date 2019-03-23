На чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме проходит произвольный танец. Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли на лёд в заключительной, сильнейшей разминке.

После ритмического танца Синицина и Кацалапов шли вторыми, уступая только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. В произвольном танце россияне оказались не менее успешны: судьи поставили им четвертые уровни за поддержки, дорожки шагов, вращения и твиззлы. Спортсмены вышли на текущее первое место и гарантировали себе серебряную медаль.

Напомним, также сегодня, 23 марта, будет разыгран и последний комплект наград — среди представителей мужского одиночного катания. Спортсмены выйдут на лёд в 11:30 по московскому времени. Сборную России представляют три спортсмена — Михаил Коляда,Андрей Лазукин и Александр Самарин, однако по итогам короткой программы они занимают невысокие места: десятое, одиннадцатое и двадцатое соответственно.