На чемпионате мира по фигурному катанию разыграли третий комплект наград — в танцах на льду. Золотую медаль соревнований завоевал французский дуэт Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которые изначально считались лидерами соревнований.

На втором месте расположилась российская пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсмены безупречно исполнили оба танца — и ритмический, и произвольный. Это позволило им завоевать две малые серебряные медали и в итоговом результате стать вторыми.

Бронзовая награда досталась американскому дуэту Мэдиссон Хаббел и Закари Донохью, которые после ритмического танца не входили в тройку лидеров.

Россияне Александра Степанова и Иван Букин остановились с шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Спортсмены безукоризненно исполнили обе программы, не допустив ни одной помарки. Всё решили судейские надбавки — они оказались больше у американцев.