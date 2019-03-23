На заключительном этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования. Перед началом соревнований букмекеры оценили шансы спортсменов на успех и выявили фаворитов.

По мнению аналитиков, основным претендентом на победу станет биатлонистка из Словакии Анастасия Кузьмина, которая выиграла спринт и будет стартовать в пасьюте под первым номером. На успех Кузьминой ставят с коэффициентом 2.25. Также на призовые места будут претендовать две немецкие спортсменки — Франциска Пройс и Денизе Херман, к ним присоединится норвежка Марте Ульсбю Ройселлан.

Аналитики считают, что россиянкам не удастся побороться за высокие места. На Екатерину Юрлову-Перхт ставят с коэффициентом 61.0.

Старт женской гонки состоится сегодня, 23 марта, в 17:00 по московскому времени. Сборную России, помимо Юрловой-Перхт, представят Светлана Миронова (15-я), Лариса Куклина (22-я), Виктория Сливко (24-я), Ульяна Кайшева (50-я) и Анастасия Морозова (60-я).