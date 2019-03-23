Чемпионат мира в Сайтаме принёс ещё одну медаль в копилку сборной России: Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали обладателями серебра в танцах на льду.

Танцы – самый противоречивый и неоднозначный вид фигурного катания. Именно в этой дисциплине авторитет участников, их предыдущие заслуги и титулы играют наиважнейшую роль. То, что после ритм-танца в тройке оказались и Синицина с Кацалаповым, и Степанова с Букиным, показывает, что российских танцоров, наконец, вновь заметили на мировом уровне.

Степанова и Букин смогли довольствоваться лишь малой медалью за ритм-танец, а в общем итоге стали только четвертыми. Но упрекнуть Александру и Ивана не в чем – они выступили на пределе возможностей и показали свой максимум, не допустив ни ошибок, ни помарок. Но ISU не может поставить сразу два российских дуэта на пьедестал, опустив американцев – тут уж ничего не попишешь.

В таких случаях всё решают судейские надбавки за элементы: в танцах нет ни прыжков, ни выбросов – спортсмены показывают программы практически одинаковой сложности. Поэтому оценивается в большей степени общая картина – даже при безупречных прокатах разброс баллов может оказаться колоссальным.

Степанова и Букин методично шли к тому, чтобы стать первым номером сборной России после того, как Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев взяли паузу. Но в нужный момент их опередили Синицина и Кацалапов, до этого находившиеся в роли догоняющих.

Но догонять зачастую гораздо проще, чем сохранять статус лидеров, что и показали российские дуэты. Синициной и Кацалапову, наконец, удалось решить свои проблемы – Никита больше не срывает твиззлы, а Виктория не только доросла до уровня партнёра, но стала выступать едва ли не увереннее, чем он.

Как судьи чемпионата России, так и международная бригада решили, что Синицина и Кацалапов больше достойны медалей. Но Степанова и Букин заявили о себе не менее громко, и в следующем сезоне можно ожидать от судей более серьёзного отношения к дуэту.

Одна серебряная медаль – это уже грандиозный результат для российских танцев на льду. Россияне не поднимались на мировой пьедестал в этом виде с 2013 года – тогда Боброва и Соловьев стали обладателями бронзы.

Победителями ожидаемо стали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, которым по наследству от канадцев Тессы Вирчу и Скотта Мойра достался статус лучшего дуэта в мире. Спортсмены с честью отстаивают звание, выигрывая второй чемпионат мира подряд. Пока их положение непоколебимо и, скорее всего, останется таковым на ближайшее будущее. Но олимпийский цикл только начался, и к следующим Играм расклады могут быть уже не такими однозначными.