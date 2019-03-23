Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси не сможет принять участие в матче национальной команды против Марокко. Игра будет носить товарищеский характер, Месси пропустит её из-за повреждения.

Об этом сообщает официальный «Твиттер» сборной Аргентины. Форвард испытывает проблемы в паховой области.

#ParteMédico

— Gonzalo Martínez: lesión muscular de biceps femoral izquierdo.

— Lionel Messi: reagudización de dolor pubiano bilateral.

Ambos jugadores serán baja para el próximo partido de @Argentina. pic.twitter.com/2ol62BK3aY — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) March 22, 2019

Месси станет не единственным игроком аргентинской команды, который не сможет выйти на поле: поединок также пропустит полузащитник Гонсало Мартинес. Футболист тоже получил травму — у него диагностировано мышечное повреждение.

Напомним, накануне Аргентина встречалась со сборной Венесуэлы в товарищеском матче и потерпела поражение со счетом 1:3. Эта игра стала для Месси первой в составе сборной после чемпионата мира — 2018. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано».

Товарищеский матч Марокко — Аргентина состоится во вторник, 26 марта, и начнется в 22:00 по московскому времени.