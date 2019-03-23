Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, работающая в группе Этери Тутберидзе, поблагодарила тренерский штаб за подготовку к чемпионату мира, где она завоевала серебряную медаль.
Турсынбаева обратилась с благодарностью ко всем своим тренерам — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову, Сергею Розанову и Людмиле Шалашовой. Фигуристка опубликовала у себя в «Инстаграме» пост, под которым оценила поддержку, которую ей оказывали даже в самые непростые времена.
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Хочу поблагодарить всех своих тренеров за эту медаль.🥈 Этери Георгиевну, Даниила Марковича, Сергея Викторовича, Сергея Александровича и Людмилу Борисовну за подготовку, поддержку и веру в меня, даже в такие не простые времена которые у меня были. А также хочу поблагодарить болельщиков за поздравления, сообщения, и отдельно японских болельщиков за письма и такие прекрасные подарки. I want to thank my coaches Eteri Tutberidze, Daniil Gleykhengauz, Sergei Dudakov, Sergei Rozanov and Lyudmila Shalashova for all the help and for believing in me even when I've had bad times. I also want to thank my fans for your kind messages and japanese fans for the amazing gifts.
Кроме того, фигуристка выложила фотографию со своей мамой и поблагодарила её за постоянную поддержку. «Люблю ее больше всего на свете и благодарна ей, за то что вырастила меня такой. Я есть такая только благодаря ей», — написала Турсынбаева под фотографией с чемпионата мира.
Напомним, спортсменка первой в истории взрослого женского катания исполнила четверной сальхов на официальных соревнованиях. Турсынбаева уступила лишь Алине Загитовой, но обошла Евгению Медведеву.