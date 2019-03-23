Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева, работающая в группе Этери Тутберидзе, поблагодарила тренерский штаб за подготовку к чемпионату мира, где она завоевала серебряную медаль.

Турсынбаева обратилась с благодарностью ко всем своим тренерам — Этери Тутберидзе, Даниилу Глейхенгаузу, Сергею Дудакову, Сергею Розанову и Людмиле Шалашовой. Фигуристка опубликовала у себя в «Инстаграме» пост, под которым оценила поддержку, которую ей оказывали даже в самые непростые времена.

Кроме того, фигуристка выложила фотографию со своей мамой и поблагодарила её за постоянную поддержку. «Люблю ее больше всего на свете и благодарна ей, за то что вырастила меня такой. Я есть такая только благодаря ей», — написала Турсынбаева под фотографией с чемпионата мира.

Напомним, спортсменка первой в истории взрослого женского катания исполнила четверной сальхов на официальных соревнованиях. Турсынбаева уступила лишь Алине Загитовой, но обошла Евгению Медведеву.