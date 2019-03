View this post on Instagram

Хочу поблагодарить всех своих тренеров за эту медаль.🥈 Этери Георгиевну, Даниила Марковича, Сергея Викторовича, Сергея Александровича и Людмилу Борисовну за подготовку, поддержку и веру в меня, даже в такие не простые времена которые у меня были. А также хочу поблагодарить болельщиков за поздравления, сообщения, и отдельно японских болельщиков за письма и такие прекрасные подарки. I want to thank my coaches Eteri Tutberidze, Daniil Gleykhengauz, Sergei Dudakov, Sergei Rozanov and Lyudmila Shalashova for all the help and for believing in me even when I've had bad times. I also want to thank my fans for your kind messages and japanese fans for the amazing gifts.