В японской Сайтаме подходит к своему завершению чемпионат мира по фигурному катанию. На лёд вышли представители мужского одиночного катания, чтобы разыграть последний комплект наград.

В короткой программе российские фигуристы выступили не очень успешно, поэтому не смогли попасть в сильнейшую разминку на вторую часть соревнований. Александр Самарин, ставший двадцатым, будет выступать в первой группе участников.

В третьей разминке на льду появится Михаил Коляда, а затем и Андрей Лазукин. Лазукин стал единственным представителем российской команды, не допустившим ни одной ошибки в короткой программе.

Сильнейшие спортсмены выйдут на лёд в четвертой группе: за медали поборются американцы Нейтан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, а также итальянец Маттео Риццо.

Также в турнире принимает участие ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, он выступит под 14-м номером.