В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по кёрлингу. Женская сборная России проводит первый матч раунда плей-офф в рамках которого встречается с командой из Японии.
Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь:
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Женская сборная России выступала в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.
Команда вышла в плей-офф, накануне обыграв сборную Шотландии со счётом 7:4. Сборная России заняла второе место в турнирной таблице: в одиннадцати матчах сборная одержала восемь побед и потерпела три поражения.
Также в следующий круг чемпионата мира вышла сборная Швеции, ранее одержавшая победу над российской командой.
Регламент чемпионата мира подразумевает розыгрыш кругового этапа, по результатам которого два первых места выходят напрямую в полуфинал, а с третьего по шестое места играют квалификационные матчи за оставшиеся два места в полуфинале. После этого состоятся финал и матч за третье место.
Чемпионат мира продлится до 24 марта.