В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по кёрлингу. Женская сборная России проводит первый матч раунда плей-офф в рамках которого встречается с командой из Японии.

Прямую трансляцию матча можно посмотреть здесь:

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Женская сборная России выступала в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

Команда вышла в плей-офф, накануне обыграв сборную Шотландии со счётом 7:4. Сборная России заняла второе место в турнирной таблице: в одиннадцати матчах сборная одержала восемь побед и потерпела три поражения.

Также в следующий круг чемпионата мира вышла сборная Швеции, ранее одержавшая победу над российской командой.