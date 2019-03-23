Защитник французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Дани Алвес может продолжить карьеру в аргентинской «Боке Хуниорс».

Как сообщает Tuttosport, руководство аргентинского клуба заинтересовано в приобретении Алвеса и намерено в ближайшее время провести переговоры с «ПСЖ». Контракт Алвеса с парижской командой истекает летом, поэтому «Бока» рассчитывает на то, что защитник достанется им на правах свободного агента.

Напомним, ранее сообщалось, что Алвес может покинуть состав «ПСЖ». По информации источника, руководство столичного клуба осталось недовольно вылетом «ПСЖ от «Манчестер Юнайтед» на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, и поэтому летом в клубе собираются осуществить омоложение состава, а также избавиться от возрастных игроков. Отмечается, что этими игроками станут 41-летний Джанлуиджи Буффон и 35-летний Дани Алвес, контракты которых подходят к завершению.

Отметим, «Пари Сен-Жермен» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 77 очков после 28 сыгранных встреч.