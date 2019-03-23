Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил недовольство работой сервис-бригады в текущем сезоне.

Специалист отметил, что команда могла завоевать больше медалей на чемпионате мира, но спортсменов подвела точность стрельбы. При этом Хованцев заявил, что промахи — не единственная проблема россиян. «Нас в этом сезоне подводит сервис. Да и в спринте на этапе Кубка мира в Хольменколлене не попали с лыжами», — приводит слова Хованцева «Матч ТВ».

Тренер считает, что спортсмену очень тяжело пережить ситуацию, когда он готовился и сделал всё возможное, но не поборолся за высокие места из-за просчетов сервис-бриграды. «Некоторые переживают долго и тяжело. Кто-то отходит быстро», — сказал специалист.

Хованцев пообещал, что в команде будет поставлен вопрос об улучшении работы сервиса. Нынешний состав бригады сохранится, но в ней появится ещё один, шестой человек.