На чемпионате мира по фигурному катанию проходит произвольная программа у мужчин. Первым из россиян на лёд вышел Александр Самарин: спортсмен выступает в стартовой группе участников, так как после короткой программы занимает лишь двадцатое место.

Самарин начал свой прокат с идеального исполнения каскада из четверного лутца и тройного тулупа, однако затем допустил две ошибки — упал с четверного тулупа и приземлил тройной аксель в степаут, за что потерял несколько баллов. Рисковать и пробовать третий четверной Александр не стал, но остальные прыжки исполнил без ошибок.

Напомним, также сборную России представляю Михаил Коляда и Андрей Лазукин, которые будут выступать в предпоследней, третьей разминке. Лазукин стал единственным представителем российской команды, не допустившим ни одной ошибки в короткой программе.

Сильнейшие спортсмены выйдут на лёд в четвертой группе: за медали поборются американцы Нейтан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, а также итальянец Маттео Риццо.

Также в турнире принимает участие ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, он выступит под 14-м номером.