Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала об изменениях в системе своего питания.

Спортсменка сообщила, что приняла решение отказаться от мяса и сделать выбор в пользу растительного питания. » Это те перемены, о которых я хотела, но ещё не могла говорить в Великом Новгороде», — приводит слова Медведевой агентство «Р-Спорт».

Фигуристка отметила, что изменила своё питание недавно — незадолго до финала Кубка России. Сейчас спортсменка не ест не только мясо, но и молочный белок. При этом Медведева заверила, что не держит себя в слишком строгих рамках: «Мой рацион очень насыщенный, в нем много круп, орехов, масла».

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме Евгения Медведева завоевала бронзовую медаль, пропустив вперед представительницу Казахстана Элизабет Турсынбаеву и соотечественницу Алину Загитову.