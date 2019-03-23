В Санкт-Петербурге состоится товарищеский футбольный матч между «Зенитом» и венской «Аустрией». Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд на победу.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным итогом станет победа команды Сергея Семака: на такой расклад ставят с коэффициентом 1.99. Ничья оценивается коэффициентом 3.60, победа «Аустрии» — 3.68.

Игра пройдет на домашнем стадионе «Зенита» «Газпром-Арена» сегодня, 23 марта. Стартовый свисток к началу встречи прозвучит в 18:00.

Участие в матче примут игроки, не вызванные в свои национальные сборные, поскольку во всех чемпионатах сейчас международный перерыв.

Ранее «Зенит» играл с «Аустрией» три раза. Дважды клубы встречались в рамках группового этапа Лиги Чемпионов в 2013 году. Матч на Петровском завершился со счётом 0:0, а в Вене «сине-бело-голубые» уступили австрийцам 4:1. Тогда «Зенит» не смог выйти из группы и квалифицировался в плей-офф Лиги Европы.

Ещё один матч команды провели в Фёклабрукке в 2017 года: та товарищеская встреча завершилась победой «Зенита».