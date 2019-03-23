Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился впечатлениями от вызова в сборную России. Игрок может помочь команде в предстоящем матче с Казахстаном.

Баринов сообщил, что находился на тренировке в Сочи, когда узнал о том, что Станислав Черчесов хочет видеть его в составе команды. «Подошёл Юрий Палыч и сказал, что после второй тренировки вылетаю в Казахстан», — рассказал спортсмен.

Футболист уверен, что никаких проблем с адаптацией не возникнет, так как все игроки сборной России ему знакомы.

Ранее тренерский штаб объяснил свой выбор потерями. Травмы получили игроки средней линии Роман Зобнин и Далер Кузяев. Дисквалификацию схлопотал полузащитник Александр Головин. В этой связи Черчесов принял решение вызвать в команду Баринова.