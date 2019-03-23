На чемпионате мира по фигурному катанию проходит произвольная программа у мужчин. Российский фигурист Михаил Коляда открывал выступления третьей разминки: спортсмен не попал в сильнейшую группу участников, так как по итогам короткой программы занимал десятое место.

Коляда начал свой прокат с чистого исполнения каскада из четверного и тройных тулупов, затем исполнил еще один четверной сольно. Фигурист не допустил ни одного падения, однако ошибся на каскаде: вместо тройного прыжка сделал лишь двойной.

Напомним, также сборную России представляю Александр Самарин и Андрей Лазукин. Самарин уже продемонстрировал свою произвольную программу, в которой упал с четверного тулупа, но сделал каскад с четверным лутцем. Лазукину ещё только предстоит выйти на лёд.

Сильнейшие спортсмены выйдут на лёд в четвертой группе: за медали поборются американцы Нейтан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, а также итальянец Маттео Риццо.