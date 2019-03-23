На чемпионате мира по фигурному катанию проходит произвольная программа у мужчин. В третьей разминке на лёд вышел ученик Этери Тутберидзе Морис Квителашвили, выступающий за Грузию. После короткой программы фигурист занимал двенадцатое место.

В самом начале произвольной программы Квителашвили сделал каскад из четверного сальхова и тройного тулупа, но практически упал со второго прыжка и потерял баллы. Затем спортсмен сделал четверной тулуп в каскаде с двойным. Третьим четверным Морис заявил сольный тулуп, но упал на приземлении.

Напомним, сборную России представляют Александр Самарин, Михаил Коляда и Андрей Лазукин. Самарин уже продемонстрировал свою произвольную программу, в которой упал с четверного тулупа, но сделал каскад с четверным лутцем. Коляда тоже уже выступил со своей программой и откатал её без падений.

Лазукину ещё только предстоит выйти на лёд.

Сильнейшие спортсмены выйдут на лёд в четвертой группе: за медали поборются американцы Нейтан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, а также итальянец Маттео Риццо.