На чемпионате мира по фигурному катанию проходит произвольная программа у мужчин. В третьей разминке на лёд вышел российский спортсмен Андрей Лазукин, который после короткой программы занимал одиннадцатое место.

Лазукин начал свой прокат с исполнения каскада из четверного и тройного тулупов, которые получились идеально. Затем фигурист сделал еще один четверной прыжок — сольный тулуп. Единственную помарку спортсмен допустил на тройном акселе, приземлив его на две ноги.

Напомним, сборную России также представляют Александр Самарин и Михаил Коляда, которые уже продемонстрировали свои произвольные программы. Самарин упал с четверного тулупа, но сделал каскад с четверным лутцем. Коляда тоже уже выступил со своей программой и откатал её без падений.

Сильнейшие спортсмены выйдут на лёд в четвертой группе: за медали поборются американцы Нейтан Чен, Джейсон Браун и Винсент Чжоу, японцы Юдзуру Ханю и Шома Уно, а также итальянец Маттео Риццо.