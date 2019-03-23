Российская фигуристка Алина Загитова до пяти часов не могла покинуть каток в Сайтаме, так как сдавала допинг-тест после победы на чемпионате мира.

Спортсменка сообщила, что пришла на допинг-контроль в девять часов вечера, а уйти смогла лишь в пять утра. «Побила собственный рекорд», — приводит слова фигуристки ТАСС. Загитова отметила, что ещё не успела отдохнуть и осмыслить свою победе, так как для начала ей надо чуть-чуть поспать.

Напомним, Алина Загитова впервые стала чемпионкой мира, показав в Сайтаме результат в 237,50 балла. Ранее в прошлом сезоне ей покорились Олимпийские игры, финал Гран-при и Чемпионат Европы.

Серебряную медаль турнира завоевала Элизабет Турсынбаева, которая также тренируется у Этери Тутберидзе, но представляет сборную Казахстана. На третьей строчке расположилась россиянка Евгения Медведева.

Соревнования на чемпионате мира в Сайтаме завершатся сегодня, 23 марта.