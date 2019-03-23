Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг вместе со своим спонсором компанией Red Bull устраивает фестиваль Janteloppet. Мероприятие будет проходить 12 и 13 апреля в норвежском Хафьелле.

Как сообщает официальный сайт фестиваля, в число участников войдут и российские лыжники — Александр Большунов, Сергей Устюгов, Юлия Белорукова и Наталья Непряева.

В первый день соревнований состоится суперспринт на 100 м коньковым стилем. Во второй день спортсмены выйдут на старт 30-километровой гонки. Примечательно, что вместе с титулованными лыжниками её смогут пробежать все желающие.

Свою участие в мероприятии уже подтвердили швед Калле Халварссон, норвежцы Эмиль Иверсен и Симен Хегстад Крюгер, итальянец Федерико Пеллегрино и другие известные лыжники.