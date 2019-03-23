В датском Силькеборге продолжается чемпионат мира по кёрлингу. Женская сборная России встречалась с командой Японии в рамках четвертьфинала турнира. Встреча закончилась победой японской команды со счётом 11:3.

Женская сборная России выступала в следующем составе: Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева.

Команда вышла в плей-офф, накануне обыграв сборную Шотландии со счётом 7:4. Сборная России заняла второе место в турнирной таблице: в одиннадцати матчах сборная одержала восемь побед и потерпела три поражения.

Сборная Японии вышла в полуфинал, где сегодня, 23 марта, встретится с командой из Южной Кореи. В параллельном полуфинале сборная Швеции будет играть в паре с победителем четвертьфинальной пары Швейцария — Китай.

Чемпионат мира завершится в воскресенье, 24 марта.