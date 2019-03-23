На чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в японской Сайтаме, разыграли последний комплект наград: за медали поборолись мужчины-одиночники. Победителем соревнований стал американец Нейтан Чен, без ошибок исполнивший обе программы.

На втором месте расположился двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю. Ханю установил мировой рекорд, набрав 300 баллов в сумме за два проката, однако достижение продержалось лишь несколько минут — до того момента, пока судьи не выставили оценки Чену.

Бронзовую медаль завоевал ещё один представитель Америки Винсент Чжоу.

Сборную России представляли три спортсмена — Михаил Коляда, Андрей Лазукин и Александр Самарин. По сумме двух прокатов Коляда занял итоговое шестое место, Лазукин стал десятым, Самарин — двенадцатым. Таким образом, российским фигуристам не удалось сохранить максимальную квоту: в следующем году на чемпионате мира выступят два спортсмена из России.