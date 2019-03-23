Капитан сборной Казахстана по футболу Исламбек Куат поделился ожиданиями от предстоящего матча со сборной России. Игра будет проходить в рамках квалификационного турнира Евро-2020.

Куат считает, что российской команде не удастся с лёгкостью обыграть Казахстан. «Мы завтра выйдем и будем играть. Хотим преподнести сюрприз», — приводит слова полузащитника чемпионат. Футболист добавил, что команда не испытывала чувства эйфории после победы над Шотландией, так как сразу начала готовиться к следующему поединку.

Напомним, встреча России с Казахстаном состоится в воскресенье, 24 марта. Первый отборочный матч с участием российской команды состоялся 21 марта. Подопечные Станислава Черчесова на выезде уступили Бельгии со счётом 3:1, на последних минутах был удален российский полузащитник Александр Головин.

Матч с Казахстаном состоится на «Астана Арене» и начнётся в 17:00 по московскому времени. Российская команда отправилась в Астану 22 марта.