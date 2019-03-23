В канадском Квебеке продолжается заключительный этап Кубка мира по лыжным гонкам, в рамках которого стартовал женский масс-старт на 15 км. Спортсменки преодолеют дистанцию классическим стилем.

В составе сборной России на старт выйдут четыре спортсменки: Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Анастасия Седова и Мария Истомина. Также в гонке выступят норвежки Тереза Йохауг и Ингвильд Флюгстад Остберг, шведки Шарлотта Калла и Эбба Андерссон, финские спортсменки Криста Пярмякоски и Кертту Нисканен.

Напомним, Ингвильд Флюгстад Остберг является лидером общего зачёта Кубка мира. Спортсменка имеет в своём активе 1454 очка. На втором месте располагается россиянка Наталья Непряева, но её отставание составляет более 100 баллов: на её счету 1341 очко.

Также сегодня, 23 марта, состоится мужской классический масс-старт. Гонка начнется в 18:00 по московскому времени, Александр Большунов будет бороться с Йоханнесом Клэбо за Большой хрустальный глобус.