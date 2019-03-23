В заключительном туре чемпионата России петербургский «Зенит» уступил в гостях красноярскому «Енисею» – 1:3 (23:25, 25:20, 25:23, 25:16).

В этой игре «Зенит» вынужден был обходиться без лидеров – доигровщика Ореола Камехо и диагонального Георга Грозера. Не принимал участие в матче центральный блокирующий Александр Волков. В основе играли те, кто обычно остается в запасе.

«Зенит» выиграл первый сет, но проиграл три последующие партии. Игра изобиловала ошибками, особенно не получалась играть у петербуржцев в заключительной партии.

Впереди у «зенита» плей-офф. Соперник по первому раунду определится позднее. Первый матче четвертьфинала запланирован на 29 марта в «СИБУР АРЕНЕ». Начало в 19.00.